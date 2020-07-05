ميكروباص اصطدم بسيارات ملاكي.. زحام مروري أعلى كوبري الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، الأحد، زحاما مروريا أعلى كوبري الدقي؛ إثر حادث مروري.

غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة تلقت إشارة من مسؤول عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى كوبري الدقي.

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المعاينة الأولية كشفت عن اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بعدد من سيارات ملاكي، نتج عنه توقف في الحركة المرورية.

مدير إدارة مرور الجيزة دفع بتعزيزات مرورية مدعومة بأوناش إغاثة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات، وإعادة الحركة لطبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.