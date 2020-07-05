الحبس 7 سنوات على السائق المتسبب في حادث "طبيبات المنيا" بتهمة القتل الخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الصف، اليوم الأحد، بمعاقبة السائق المتسبب في حادث طبيبات المنيا بطريق الكريمات بالحبس 7 سنوات لتسببه في وفاة 4 طبيبات وسائق وعامل، وإصابة 17 آخرين عن طريق الخطأ.

كانت النيابة العامة امرت بإحالة السائق إلى المحكمة وتضمن قرار الإحالة، التقرير الفني الخاص بالسيارات المتضررة جراء الحادث والذي تسلمته النيابة بعد عرض السيارات على مهندس فني لفحصها، بالإضافة إلى إرفاق أقوال الضباط الذي أجرى التحريات بملف القضية والتي تضمنت أنه أثناء توجه أطباء من المنيا إلى وزارة الصحة في القاهرة، اصطدمت سيارتهم الميكروباص بسيارة نقل نتيجة لنوم السائق والسرعة الزائدة وانقلبت على الطريق، مما أدى إلى وفاة ٤ طبيبات وسائق وعامل واصابة 17 آخرين.