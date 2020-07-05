مصر | بعد إحالته للمفتي.. مد أجل النطق بالحكم على المتهم بقتل مواطن بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إحالته للمفتي.. مد أجل النطق بالحكم على المتهم بقتل مواطن بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على المتهم بقتل مواطن بسبب خلافات بين أهليتهما في حلوان، لجلسة 8 سبتمبر المقبل

وكانت المحكمة في جلسة سابقة أحالت المتهم لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم "أحمد.م"، عاطل، بقتل المجني عليه "إبراهيم.س"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاح أبيض "مطواة"، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه، وما أن تأكد من تواجده حاول استفزازه ثم قام بنحر عنقه، وأحدث إصابته بأنحاء متفرقة من جسده قاصدا من ذلك قتله.

وكشفت شهادة رائد شرطة وضابط مباحث قسم شرطة حلوان، أن تحرياته توصلت لوجود خلافات بين أهلية كل من المجني عليه والمتهم، قامت على إثرها عائلة الأول بفرض نفوذها وسطوتها على عائلة المتهم، بقصد تخويفهم فتولد لدى الأخير قصد الانتقام من المجني عليه من سطوة عائلته، فتوجه إلى مكان تواجده، وما أن تأكد من تواجده داخل محله قام بإحضار سلاح أبيض من داخل مسكنه، واستفزه لدفعه للخروج من داخل المحل، ثم اشتبك معه وقام المتهم بإخراج السلاح الأبيض وتعدى على المجني عليه وأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار"، لجلسة 10 أغسطس المقبل لتقديم المستندات.

وكانت قد استمعت المحكمة اليوم إلي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين، حيث طلب الدكتور فتحي سرور دفاع المتهم الأول بتشكيل لجنه ثلاثية جديدة من خبراء وزارة العدل إلا أن المستشار طاهر الخولى المدعى بالحق المدنى اعترض على الطلب وقال إن القضية متداولة أمام المحكمة منذ عامين ونصف وطلب سرعة الفصل في القضية لأن هذا يعد بمثابة مماطلة وتعطيل سير الدعوي.

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بينما طلب دفاع المتهم الثالث سماع عدد من شهود الإثبات فرفعت المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

وكانت المحكمة بالجلسة السابقة قد أمرت بإخلاء سبيل المتهمين؛ لانتهاء مدة الحبس الحتياطى قانونًا، وإدرجهم على قائمة الممنوعين من السفر.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين اشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي، الذى أحالها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة.

وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها وشهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبى والبنك العربى الإفريقى فرع دبى وبنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم.