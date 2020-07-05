مصر | تحقيقات النيابة في واقعة طفل المطرية: انتحر بسبب لعبة تحدي الشنق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تحقيقات النيابة في واقعة طفل المطرية: انتحر بسبب لعبة تحدي الشنق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة المطرية التحقيقات في واقعة قيام طفل بالانتحار بشنق نفسه داخل غرفته بسبب لعبة تحدي الشنق الموجود على تطبيق التيك توك.

وتبين من معاينة الجثة أنها لطفل فى العقد الثانى من العمر ومعلقه بحبل فى سقف الغرفة، وبفحص هاتف الطفل المنتحر تبين وجود تحميل تطبيق التيك توك وعليه لعبة تحدى الشنق.

كما أفادت التحريات والتحقيقات أن الطفل اعتاد على ممارسة الألعاب على هاتقه المحمول وفى الفترة الأخيرة بدأ يحمل برنامج التيك توك وكان من ضمن الألعاب عليه لعبة تحدى الشنق، وقبل وفاته بشهور بدأ بالانعزال والانطوائية داخل غرفته.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله بشارع محمد حسن الشحات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "م. ع" طفل في بداية العقد الثاني من عمره، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبطت 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وفي سياق أخر.. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بجامعة بنى سويف، مقيم بمحافظة المنيا وينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية لقيامه بإنشاء "هاشتاجين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحرض فيهما المتابعين على عدم النزول لأداء امتحانات الثانوية العامة، وإسقاطه على قرار وزير التربية والتعليم‏ لإجرائه امتحانات الثانوية العامة على الرغم من انتشار فيروس "كورونا".

‏بالفحص تبين احتواء الهاتف المحمول للمذكور على بعض الصور والمقاطع لاعتصام رابعة المسلح ومسيرات لعناصر الجماعة الإرهابية، وأن والده من عناصر الجماعة الإرهابية ومحبوس على خلفيه تورطه في حريق محكمه بنى مزار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة والعرض على الجهات المختصة لتولي التحقيقات.