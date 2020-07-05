مصر | كثافات مرورية أعلى كوبري الدقي إثر حادث سير

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري الدقي، إثر وقوع حادث مروري، وجار الدفع برجال المرور لسحب الكثافات المرورية وحطام الحادث.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود كثافات مرورية أعلي كوبري الدقي.

وبدوره دفع مدير المرور بالجيزة بالخدمات الأمنية، وكشفت المعاينة الأولية إلى وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص وعدد من السيارات الملاكي، وجار رفع حطام الحادث بواسطة اوناش المرور، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ضبط شخص تعدى على أمين شرطة بالغربية

ضبط رجال الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، لقيامه بالتعدي على أمين شرطة بالغربية حال ضبطه في مشاجرة.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة بمنطقة أبو شاهين بدائرة القسم بين شخصين (عامل - عاطل"له معلومات مسلجة" مقيمان بذات المنطقة) لخلاف بينهما على ثمن هاتف محمول تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "كتر" فأصابه بجرح قطعى بيده اليسرى ولدى محاولة (أمينى الشرطة "من قوة وحدة مباحث القسم" المعينين بتلك المنطقة) ضبط الثانى تعدى على أحدهما بذات السلاح فأصابه بجروح متفرقة بالجسم وهرب بمساعدة أهليته.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية عن ضبط المتهم الهارب وكلًا من والديه (عامل - موظفة) لمساعدته على الهرب وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.