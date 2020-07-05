مصر | تأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين الطاعنين بـ"فض اعتصام النهضة"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين الطاعنين بـ"فض اعتصام النهضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام النهضة" وقررت تأييدالأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد والمشدد..

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام فض النهضة في أغسطس 2013.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها تدبير تجمهر بميدان النهضة والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.