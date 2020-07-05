مصر | السجن 7 سنوات للسائق المتسبب في حادث "طبيبات المنيا"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر السجن 7 سنوات للسائق المتسبب في حادث "طبيبات المنيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنح الصف في الجيزة، اليوم الأحد، السائق المتسبب في الواقعة الشهيرة بـ"حادث طبيبات المنيا"، بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بقتل 4 طبيبات، وإصابة 13 آخرين.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، في وقت سابق، بإحالة ملف قضية "حادث طبيبات المنيا،"، للمحاكمة الجنائية.

وتسلمت النيابة، التقرير الطبي للحالات المصابة، والتي تنوعت مابين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة لإجهاض إحدى الحالات لجنينها الذي لا يتعدى الشهرين، فضلا عن الإصابات التي لحقت بالمتوفين.

وأظهر التقرير، إصابة كل من: راعوث القس أشعياء، بانفجار في الرحم ما أدى لإجهاض طفلها، وعدة كسور في أماكن مختلفة، وخلل في الحوض، وإيمان عاطف سيف، بكسر بالعمود الفقري، ونواره نبيل حمدان، بكسر في الفخذ والساق، ونورا كمال عبد اللطيف، بكسر في الفخذ، وجهاد محمد يوسف على، 26 عاما، بكدمات بالساق، وفاطمة منصور محمد منصور، 26 عاما، بكدمات بالكتف والذراع الأيسر، وسلمى حسونة حسن محمد 26 سنة بكدمات بالكتف.