مصر | 3 طعنات بالصدر والرقبة.. تفاصيل معاينة النيابة لجثة قتيل عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 طعنات بالصدر والرقبة.. تفاصيل معاينة النيابة لجثة قتيل عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضحت معاينة نيابة عين شمس فى واقعة قيام عاطل بقتل جاره وسرقة شقته، أن الجثة لموظف يبلغ من العمر 45 سنة وبها 3 طعنات متفرقة بالصدر والرقبة أودت بحياته فى الحال، وأن الجثة مسجاه على ظهرها.
كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه إرسال تقرير وافى عن سبب الوفاة وحدوثها لكشف ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء أسرة المجنى عليه للاستماع إلى أقوالهم، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم، وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمة.
البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفاده العثور على جثة أحد المواطنين بالعقار محل سكنه الكائن بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، "له معلومات جنائية "، مقيم بذات العقار محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وسلاح أبيض "سكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائهم بمسكنه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط شخص تعدى على أمين شرطة بالغربية
ضبط رجال الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، لقيامه بالتعدي على أمين شرطة بالغربية حال ضبطه في مشاجرة.
بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة بمنطقة أبو شاهين بدائرة القسم بين شخصين (عامل - عاطل"له معلومات مسلجة" مقيمان بذات المنطقة) لخلاف بينهما على ثمن هاتف محمول تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "كتر" فأصابه بجرح قطعى بيده اليسرى ولدى محاولة (أمينى الشرطة "من قوة وحدة مباحث القسم" المعينين بتلك المنطقة) ضبط الثانى تعدى على أحدهما بذات السلاح فأصابه بجروح متفرقة بالجسم وهرب بمساعدة أهليته.
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية عن ضبط المتهم الهارب وكلًا من والديه (عامل - موظفة) لمساعدته على الهرب وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.
بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.
عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق متصل، بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.