مصر | 3 طعنات بالصدر والرقبة.. تفاصيل معاينة النيابة لجثة قتيل عين شمس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 طعنات بالصدر والرقبة.. تفاصيل معاينة النيابة لجثة قتيل عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت معاينة نيابة عين شمس فى واقعة قيام عاطل بقتل جاره وسرقة شقته، أن الجثة لموظف يبلغ من العمر 45 سنة وبها 3 طعنات متفرقة بالصدر والرقبة أودت بحياته فى الحال، وأن الجثة مسجاه على ظهرها.

كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه إرسال تقرير وافى عن سبب الوفاة وحدوثها لكشف ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء أسرة المجنى عليه للاستماع إلى أقوالهم، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم، وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمة.

البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفاده العثور على جثة أحد المواطنين بالعقار محل سكنه الكائن بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، "له معلومات جنائية "، مقيم بذات العقار محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وسلاح أبيض "سكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائهم بمسكنه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.