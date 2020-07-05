شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الثدى فى 25% بالوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي للسيدات المصريات والتي بدأت أمس السبت للحفاظ على صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم في بناء الوطن وتقدمه.

وأكد محافظ الجيزة ان 25% من الوحدات الصحية بالمحافظة بدأت في استقبال المواطنين منذ اليوم الاول للمبادرة بإجمالي 62 وحدة صحية موزعة على 22 إدارة صحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة العدوى ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد مضيفاً إنه سيتم العمل أيضا من خلال 5 مستشفيات إحالة على أن يتم استكمال العمل بجميع الوحدات الصحية اعتبارا من أول سبتمبر 2020 .

وأشار محافظ الجيزة أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم وتقديم العلاج وفى حالة اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج اللازم.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة وضعت خطة لتوعية السيدات بالمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

Advertisements

وأكد محافظ الجيزة أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان تم تحديد الوحدات الصحية التى تم إجراء المبادرة بها وهى الوحدات الصحية بمنشأة القناطر ونكلا ووردان وبنى سلامه والمناشي البلد وذات الكوم بالادارات الصحيه لشرق وغرب منشأه القناطر ومكتب صحه الدقي وكفر الواصلين و دير الميمون والكريمات وعرب بني صالح ومنيل السلطان بمركز أطفيح و مركز طب الأسرة بميت عقبه بالعجوزة وشبرامنت وترسا بمركز أبو النمرس ووحده رعايه الطفل بجنوب الجيزة و كفر شحاته والقطورى والرقة الغربيه و ميت القائد والمتانيا وكفر الرفاعي والدناويه و برنشت بالادارة الصحية لجنوب وشمال العياط و أم خنان بالحوامدية و كفر نصار و نزله السمان بالادارة الصحية بالهرم والطالبيه والكونيسة بالادارة الصحية بالعمرانية و مكتب صحه بولاق الدكرور وكفر طهرمس وبولاق الحضري بالإدارة الصحية ببولاق الدكرور .

ووحده رعايه الطفل بالبدرشين و ميت رهينه وسقاره ودهشور وأبو رجوان بحري بالإدارة الصحية بالبدرشين والوحدات الصحية بالإخصاص والشوبك والمنيا والفهمين والغمازه الصغرى والديسمى ونجوع العرب و رعايه طفل الصف و الجزيره الشقراء بالإدارة الصحية بالصف ووراق الحضر وطناش بالإدارة الصحية بالوراق والوحده الصحية بكرداسة والمعتمديه بمدينة كرداسة والوحده الصحية بالشيخ زايد وبالوحدات الصحية بالواحات البحرية بمنديشة ورعاية طفل الواحات بالباويطى وبالادارة الصحية بشمال الجيزة بوحدتى غرب المطار وعزيز عزت وفى مدينة 6 أكتوبر بالوحدات الصحية بالحصرى وأبو الوفا بالمنطقه الخامسة والسادسة وبالادارة الصحية باوسيم فى وحدات ببشتيل وبرطس والبراجيل .

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحه العامة مؤكداً أن المحافظة تسعى جاهده من خلال التنسيق مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية لكافة المرضي بالتوازى مع مواجهه فيروس كورونا.

وقد كلف محافظ الجيزة هند عبد الحليم نائب المحافظ بالمرور علي الوحدة الصحية بميت عقبه بحي العجوزة لمتابعه انتظام المبادرة وتذليل اي معوقات رافقها الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة.