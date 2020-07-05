شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف ينعى الشيخ محمد الزليتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأزهر الشريف الشيخ محمد مسعود الزليتنى، أحد أئمة وزارة الأوقاف، الذى توفى عن عمر يناهز 82 عامًا بمدينته فرشوط بمحافظة قنا بصعيد مصر.

ويذكر الأزهر الشريف للفقيد -رحمه الله- إسهاماته العلمية والأدبية، التى انتفع بها تلاميذه من طلاب العلم، كما يذكر جهده الخيرى والدعوى كأحد كبار أئمة وزارة الأوقاف، وكذلك أثره الاجتماعى فى تأليف القلوب وفض المنازعات، بما كان له من مكانة وتقدير لدى أبناء مجتمعه.

والأزهر إذا ينعى الشيخ محمد الزليتنى -رحمه الله- فإنه يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.