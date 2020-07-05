شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى الوزراء: نتلقى أكثر من 110 آلاف بلاغ في الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أن المركز يتلقى ما يزيد عن 110 آلاف شكوى في شهر واحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد الشكاوى والطلبات كبير جدًا، منوهًا بأن مضمون التقرير الذى تم رفعه لرئيس مجلس الوزراء كان لشكاوى متعلقة بالصحة.

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وذكر أن رئيس مجلس الوزراء وجه بالاهتمام بمنظومة الصحة فى ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بمواجهة الجائحة من خلال التعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة.

وأوضح أن العالم كله يمر بظروف اشتثنائية تتطلب سرعة التعامل وسرعة الاستجابة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع كل الشكاوى والطلبات للمواطنين فى وقت قياسي.