وزيرة البيئة تنعى رجاء الجداوى:"ستظل خالدة فى وجدان محبيها"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والعاملون بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الفنانة الراحلة رجاء الجداوى التى وافتها المنية صباح اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن حزنها الشديد لفقد مصر والعالم العربى الفنانة رجاء الجداوي صاحبة المشوار الفنى الطويل والتى لم تتوانى يوماً عن المشاركة المجتمعية لدعم العمل البيئى من أجل حث الجمهور على اتخاذ سلوكيات إيجابية للحفاظ على البيئة، موضحةً أن سيرتها الطيبة وأعمالها الفنية ستظل خالدة فى وجدان مُحبيها .

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.