‎نقيب المحامين: أداء أى خدمة نقابية مقترن بسداد اشتراك 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بعدم أداء أي خدمة إلا بعد سداد اشتراك النقابة عن عام 2020 وفقا لقانون المحاماة، وجاء نص القرار أنه يتنبه على الإدارات المختصة بالنقابة بعدم أداء أي خدمة إلا بعد سداد اشتراك النقابة عن عام 2020 طبقا لأحكام المادة/ 169 من قانون المحاماة. يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية، قد خاطب وزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن ممثلي النقابة لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، موضحا أنه رشح وكيلي النقابة مجدي سخي وعمر هريدي. وجاء نص الخطاب السيد الأستاذ المستشار الجليل وزير العدل تحية طيبة وبعد Advertisements بالإشارة إلى خطاب سيادتكم بخصوص قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017. رجاء الإحاطة بأنني أرشح لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ممثلا لنقابة المحامين: الأستاذ/ مجدي ناجي أحمد سخي وكيل النقابة العامة للمحامين الأستاذ/ عمر جلال حسن محمد هريدي وكيل النقابة العامة للمحامين

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