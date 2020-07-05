شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مودة يقدم نصائح وتدريب للمتزوجين والمخطوبين عبر الانترنت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بدأت هذا الأسبوع المرحلة الأولى من التدريب التفاعلى الذى نظمه المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" للمتزوجين ومن هم فى مرحلة الخطوبة عبر شبكة الإنترنت الخاص بالمحتوى التدريبى للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت رندا فارس، مدير مشروع "مودة" إنها المرة الأولى التى يحضر فيها المتزوجون والشباب فى مرحلة الخطوبة تدريبات "مودة" ، حيث كانت التدريبات مقتصرة على شباب الجامعات ومراكز الشباب.

وأضافت راندا فارس أن المرحلة الأولى من هذه التجربة من التدريب التفاعلى نستهدف بها 400 متدرب/ة من كافة محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ 20 محاضرة تفاعلية عبر تطبيق زووم تتناول المحتوى التدريبى للمشروع،وتستمر المحاضرات على مدار يوليو الجارى وشهرى أغسطس وسبتمبر القادمين.

ينقسم التدريب إلى جلستين :

• الجلسة الأولى :

تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية للحياة الزوجية ويحاضر فيها الدكتور محمد فوزى والي، أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور.

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• الجلسة الثانية :

تتناول أهم الجوانب الصحية فى الحياة الأسرية ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور عمرو حسن ،أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة.

ولمن يرغب فى تلقى التدريب يمكنه التسجيل من خلال الرابط التالى :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEtEAxrYMPhiCZ12IL15BEnJvZ8xA4CeGuhq4B3F0OS8mgDA/viewform?usp=sf_link