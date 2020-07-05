شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب قرابة 2 مليون معلم فى مجال التنمية المهنية خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل بشكل دائم على التنمية المهنية للمعلمين والكوادر الإدراية فى المدارس والإدارات، موضحة أنه تم تدريب 677000 معلم بالأكاديمية المهنية للمعلمين قبل عام 2014.

وأضافت الوزارة، أن الفترة من يونيو 2014 وحتى الآن تم تدريب 230140 ضمن برنامج التنمية المهنية للمعلمين ، إضافة إلى تدريب 185 ألف و502 ضمن برنامج الكوادر الإدارية لدعم الإدارة المدرسية.

وأوضحت أنه بالنسبة لتدريب المعلمين فى الصفوف الأولى بلغت 629 ألف و754 معلم، و315000 ضمن برنامج المعلمون أولا، كما تم تدريب 95 ألف و136 معلم ضمن برنامج دمج التكنولوجيا فى التعليم بالصف الأول الثانوى العام، موضحة أن عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية فى مجال التكنولوجيا وصل إلى 24 ألف و466 معلم.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت ما تم إنجازه وإضافته فى الفترة من يونيو 2014 وحتى تاريخه، موضحة أن عدد الفصول التى تم بنائها من 1 يوليو 2014 68150 فصل دراسى لتقليل الكثافات الطلابية وجارى إنشاء 17296 فصل، إضافة إلى 14572 أعمال صيانة منذ 2014،2015.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إنشاء 15 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ودخلت الخدمة التعليمية وجار تجهيز 3 مدارس أخرى ليصل الإجمالى إلى 18 مدرسة للمتفوقين فى المحافظات المختلفة

وأشارت إلى أنه تم التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية حيث تم إنهاء من تنفيذ 45 مدرسة مصرية يابانية وتم تشغيل 41 مدرسة وتم تشغيل 35 مدرسة في 2019/2018، كما تم تم تشغيل 6 مدارس في العام الدراسى الحالى وجاري تنفيذ 8 ، حيث تطبق عليها معايير الاستدامة الاقتصاد الأخضر ) ومستهدف فتح 13 ) مدرسة ياباني بمعدل 322 فصل بطاقة استيعابية 12880 طالب في العام الدراسى المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوسع فى إنشاء المدارس الدولية الحكومية (بواقع 13 مدرسة دولية حكومية متميزة لمتوسطي الدخل تطبق نوعين من المناهج في ثلالث مدارس الاول ( مدرستان في عام 2014 حيث تطبق مناهج البكالوريا الدولية " IBO " هي : المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج ( تاريخ الانشاء.



