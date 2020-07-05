شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى اليوم بامتحانات طلاب الثانوية العامة للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة التاريخ (ورقة أولي) بلجان مدارس القاهرة.

وتابعت غرفة العمليات بالمديرية سير العمل بالإدارات حيث تواصلت مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ولم تتلق اية مشكلات حيث قامت غرفة العمليات بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان وذلك قبل بدء الامتحان.

كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان والاطمئنان علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.

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كما تفقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد مدارس الاسمرات الجديدة ومدارس تحيا مصر 4 الفنية، ومدرسة تحيا مصر 5 متعددة المراحل التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية ،حيث اطمأن علي كافة التجهيزات استعدادا لبدء تشغيل المدارس كما عرض مدير عام الإدارة مقترح وخطة العمل بمدارس تحيا مصر الجديدة بحي الاسمرات وأكد علي تجهيزاتها المتميزة لاستقبال الطلبة ومساحات الفناء الشاسعة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضي .

كانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي _ تجاري _ فندقي )للعام الدراسي 2020/2021، حيث أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم النزول بالمجموع تدريجيا وفقا للأماكن الشاغرة بمدارس التعليم الفني بعد المرحلة الاولي للقبول ووفق الفراغات المتاحة .

وأضاف مدير تعليم القاهرة أنه تم تحديد الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الصناعية الفنية المتقدمة بنظام الخمس سنوات والتي تقبل الطلبة من المحافظات أيضا ولكن بزيادة خمس درجات علي الحد الأدني للقبول لطلبة القاهرة.