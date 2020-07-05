شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" يؤدون امتحان التاريخ دون مشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالى 2019/2020، في مادة التاريخ (ورقة أولي) بإجمالي عدد (227) طالب/ طالبة فى (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن غدًا الأثنين الموافق 6 يوليو 2020 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) بأداء الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية).