شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: ننتظر عودة الخبراء الفرنسيين لاختبار تشغيل مترو النزهة - عدلى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق أن افتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بالسلام فى انتظار عودة الخبراء الفرنسيين لمراجعة اختبارات التشغيل للمشروع.

وأضافت المصادر لـ ”الخليج 365” أن الخبراء الأجانب ومسئولى الشركات الفرنسية المشاركة فى تنفيذ المشروع غادروا مصر فى أعقاب أزمة فيروس كورونا وإيقاف حركة الطيران.

وتواصل الهيئة القومية للأنفاق استعداداتها لافتتاح وتشغيل هذا الجزء أمام الجمهور، حيث تجرى حاليا اختبارات على أنظمة التشغيل من إشارات واتصالات وتحكم وتشغيل قطارات بدون ركاب.

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ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تمتد بطول حوالى 7 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية 100%.

ومحطة النزهة 1 تقوم بتنفيذها تحالف فرنسى مصرى تقوده شركة فينسى الفرنسية، فيما يقوم بتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.