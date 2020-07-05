شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 20 ألف جنيه مكافأة لمديرية الجيزة لتحصيلها 500 صك أضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن مديرية أوقاف الجيزة من تحصيل الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف كخامس مديرية تحقق هذا الرقم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الجيزة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

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وكان وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها 20 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بني سويف، بعد تحقيقها بيع لـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف كرابع مديرية تحقق هذا الرقم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه سيتم صرف المكافأة من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن مديرية أوقاف الغربية الأولى في مشروع صكوك الأضاحي بــ 766 صكًّا حتى تاريخه، وتجاوزت 5 مديريات الـ 500 صك حتى الآن وهى:"الغربية : 766، القاهرة : 715، والإسكندرية : 507، وبني سويف : 500".