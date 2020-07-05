البيئة: إعداد الحملة الوطنية "إيكو إيجبت" للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنها تعمل من خلال مشروع دمج التنوّع البيولوجى فى السياحة بمصر على دمج صون الموارد الطبيعية فى التخطيط والتنمية السياحية وكذلك الأنشطة السياحية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى الحفاظ على الثروات الطبيعية لنا و للأجيال القادمة.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه يتم تنفيذ المشروع بأسلوب المشاركة الفاعلة بين وزارة البيئة والجهات المعنية وذلك من خلال تكوين (3) مجموعات عمل من كافة الجهات المعنية بإدارة أنشطة المشروع سواء جهات حكومية، قطاع خاص أو مجتمع مدني، بالإضافة الى إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة ووضع إطر للتعاون مع محافظة البحر الأحمر فيما يتعلق بالسياحة المستدامة كذلك تحديث دليل "جرين ستار" مع قطاع السياحة.

وأضافت، أن محاور عمل المشروع الأساسية: "السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ومن أهم ما تم تنفيذه : إعداد الحملة الوطنية "إيكو إيجبت" للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية، ووضع الخطة التنفيذية لتطبيق منظومة التصاريح بالمحميات الطبيعية، وتقييم عدد من الفرص الاستثمارية بالمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إعلان منطقة الشويلة كمحمية طبيعية.

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وتابعت: أما الأنشطة السياحية، فتم إطلاق علامة "جرين فينز" وإدماجها رسمياً فى قطاع الغوص والأنشطة البحرية، ودعم فنى لبرنامج رفع الوعى البيئى بقطاع الفنادق ، والحصر والتنسيق بين موردى بدائل البلاستيك وقطاع الفنادق والمنشاَت السياحية، والتخطيط والتنمية السياحية، وإعداد الدليل الإرشادى لصيانة وتجديد المماشى والسقالات البحرية والمنشآت الشاطئية الخفيفة، وإعداد إطار لدراسة تقييم الأثر البيئى الاستراتيجى مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى دور المشروع فى دعم السياحة البيئية فى ظل جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث قام المشروع بإعداد عدد من الادلة الارشادية وهى: الدليل إرشادى لإدارة المخلفات الطبية فى قطاع الفنادق والمنشآت السياحية، الدليل إرشادى لإدارة، المخلفات البديلة البلدية للمنشآت المخصصة للحجر الصحى بالفنادق والمنشآت السياحية، تقديم ورقة سياسة عمل توضح كيفية التعاون بين السياحة والبيئة فى ظل الجائحة.

ولفتت إلى العمل على نشر الوعى البيئى وذلك من خلال :إعداد الحملة الوطنية "إيكو إيجبت" للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية، إعداد حملة رفع الوعى البيئى لقطاع السياحة والسائحين للحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر، وتنفيذ مجموعة من المحاضرات بالجامعات والمؤتمرات ومعارض ذات صلة.