شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تنعى الفنانة رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏نعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الفنانة رجاء الجداوى، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد.

وقالت وزيرة التعاون الدولى فى تغريدة لها "وداعاً الفنانة رجاء الجداوي. وداعاً للمرأة التي حملت نفسها بكياسة وجمال طوال حياتها. المرأة التي علمت المصريين قيمة العائلة والصداقات والحب. سوف نفتقدك، ولكن إرثك يستمر".

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