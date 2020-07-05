شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 306 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 306 مليون جنيه .

وأكد نائب وزير الزراعة، أنه يستفيد منها 1525 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 20984 رأس ماشية محلية وأيضا مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو

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وأوضح نائب وزير الزراعة ، أن السيد القصير وزير الزراعة وجه قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى فى المحافظات بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد, مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

من جانبه اوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن إجمالى ما تم تمويله للمشروع حوالى مليار و ستمائة وواحد وخمسون مليون جنية حتى الآن لعدد 10 مستفيد، ولتمويل 12 ألف رأس ماشية وان لجان التفتيش والمتابعة التى وجه بتشكيلها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بدأت عملها الاسبوع الماضى فى متابعة مشروع البتلو وإزالة أى عقبات تواجه المستفيدين منه.

وأضاف سليمان أنه يمكن للراغبين فى الاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).