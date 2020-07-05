شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس أنطونيوس ماريا الكاهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الكنيسة الكاثوليكية اليوم ذكرى وفاة القديس أنطونيوس ماريا الكاهن، ويروى الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرته في النقاط التالية: ولد القديس أنطونيوس ماريا زكريا في مدينة كريمونا في شمال إيطاليا عام 1502م.

درس الطب في مدينة بادوفا بعد عودته إلى مدينته شعر بالحاجة الماسة لنشر كلمة الله، وذلك بسبب جهل الكثيرين والصعوبات التى عاشتها الكنيسة بسبب قيام ما سمي بحركة الإصلاح.

فبدأ يشرح الكتاب المقدس للصغار والكبار، ثم قرر أن يصير كاهناً فشرع بدراسة اللاهوت وسيم كاهناً عام 1528م.

بعد ذلك بسنتين أسس جماعة من الكهنة المكرسين ووضع لهم قانون حياة مشتركة، سماها جماعة القديس بولس وعرفت فيما بعد باسم " البرنابيين " استناداً إلى كنيسة القديس برنابا التى كانت لهم أول مركز.

أسس أيضا رهبنة للنساء وجماعة من المكرسين والعلمانيين، إذ كان همه إيصال بشرى الإنجيل إلى الجميع .

توفي عام 1539م. من اقواله: " إن الذين يضطهدوننا يصنعون لأنفسهم شراً، ولنا خيراً. يزيدوننا استحقاقاً في المجد السماوى، ويجلبون على أنفسهم غضب الله. فيجب أن نشفق عليهم وأن نحبهم، بدل أن نبغضهم أو نكرههم. بل يجب أن نصلي من أجلهم، فلا يغلبنا الشر، بل نغلب الشر بالخير".

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