شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: وصول 8 رحلات طيران تقل 1470 عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 24 رحلة طيران تحمل على متنها 4240 راكبا إلى مطارات 7 دول : مصر ، والإمارات ، والهند، ، ولبنان ، ونيبال، وتونس ،وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8 رحلات تقل 1470 عاملا مصريا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلى مطارات القاهرة ، وسوهاج ، وأسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالى بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 5 يوليو ، وفقا للجدول المعلن فى هذا الخصوص ، على متنها جميعا 1470 عاملا.

وقال : إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 11:45 على رحلة فلاى ايجبت رقم 5086 وعلى متنها 165 عاملا وتصل مطار سوهاج ، والثانية العربية- مصر رحلة رقم 218 وتغادر الكويت 11.55 وعلى متنها 165 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط.

أما الرحلة الثالثة رقم 2402 على طيران إير كايرو قيام من الكويت 13.30 وعلى متنها 175 عاملا ، وصول مطار سوهاج ، والرحلة الرابعة على فلاى ايجبت رقم 5302 قيام من الكويت 14.15على متنها 165 عاملا تصل لمطار أسيوط.

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والرحلة الخامسة على الكويتية رحلة 541 قيام من الكويت 14.15 وتصل مطار القاهرة، وعلى متنها 200 عامل ، والرحلة السادسة على طيران الجزيرة رقم 1733 وقيام من الكويت 17:05، وتصل مطار القاهرة ، وعلى متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة على العربية - مصر 722 قيام من الكويت 18:45 ، وتصل القاهرة وعلى متنها 165 عاملا ، والرحلة الثامنة على طيران الجزيرة رقم 1713 وقيام من الكويت 20:05 وتصل سوهاج ، وعلى متنها 145 عاملا .وذلك فى إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها فى الخارج.