شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: فتح باب التقدم لدفعة جديدة بأكاديمية تدريب الأئمة والدعاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أكاديمية الأوقاف عن فتح باب التقدم لقبول الدفعة الثانية من الأئمة والدعاة الراغبين في الالتحاق بها.

وجاءت الشروط على النحو التالي: الحصول على درجة الدكتوراه بشرط ألا يزيد السن عن 45 عامًا، الحصول على درجة الماجستير بشرط ألا يزيد السن عن 40 عامًا، الحاصلون على ليسانس اللغات والترجمة أقسام اللغة: (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإسبانية) بشرط ألا يزيد السن عن 45 عامًا وألا يقل التقدير العام عن جيد، الأئمة الحاصلون على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في الليسانس، كل من اجتاز اختبار الإمام المتميز أو الإمام المجدد بنجاح بشرط ألا يزيد السن عن 45 عامًا.

وتضمنت شروط القبول بالدفعة الجديدة بالأكاديمية: «ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات، أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول، الإلمام ببرامج الحاسب الآلي، أن يكون عمله الحالي الفعلي إماما على قوة أحد المساجد».

وأوضحت الأكاديمية أن «الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأكاديمية في منتصف شهر سبتمبر القادم».

وأشارت إلى أنه «على الراغبين في التقدم تعبئة الاستمارة التي تم نشرها على موقع الوزارة وختمها بخاتم المديرية وإعادة إرسال صورتها على موقع الوزارة على رابط التقديم كمستند تقديم خلال أسبوع من تاريخ نشر إعلان التقدم على الموقع الرسمي للوزارة».

كما أعلنت الأكاديمية عن قبول دفعة جديدة من الواعظات المعتمدات لدى الوزارة سواء من الواعظات المعينات أم المتطوعات، فعلى من ترغب منهن في الالتحاق بالأكاديمية تقديم طلبها على الاستمارة الخاصة بالواعظات على الموقع بسحبها وتسجيل بياناتها بها وتسليمها لمدير الدعوة بالمديرية التابعة لها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر إعلان التقديم على الموقع الرسمي للوزارة.

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