شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان «الأحياء».. و«عباس» يتفقد لجان 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي امتحان مادة الأحياء، حيث لم ترد أية شكاوى إلى غرفة عمليات الأزهر من صعوبة أسئلة الامتحان .

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، لجان بنين وفتيات 6 أكتوبر التابعين لمنطقة الجيزة الأزهرية، في سادس أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الأحياء.

وحرص وكيل الأزهر على متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

وكلف وكيل الأزهر بتوزيع الدفعة الثانية من الكمامات على مستوى الجمهورية، حرصًا على وصولها بسرعة للطلاب، كما وجه بمتابعة وجود المعقمات في كل اللجان بكمية كافية.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019-2020 من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.

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