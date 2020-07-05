شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 3 حالات بـ«عزل العجمي» وثبات أعداد المحولين لـ«نقاهة أبوقير» والتعايش المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار مدير مستشفى العجمى المركزى في الاسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) التابع لمديرية الشؤون الصحية تعافي 3 حالات جديدة من فيروس كورونا، الأحد، ليصل اجمالى حالات التعافي من الفيروس إلى 311 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضح «مختار» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه لأول مرة يتم ثبات أعداد المحالين إلى المستشفى الميدانى المؤقت في المدينة الشبابية في أبوقير شرق الاسكندرية لقضاء فترة النقاهة عند 463 حالة والتعايش المنزلى عند 86 حالة لأيام متواصلة مشيرا إلى أن المستشفى تستقبل الحالات شديدة الصعوبة منذ فترة كبيرة.

وأضاف أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.