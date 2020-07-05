شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تنعى رجاء الجداوي.. ماذا قالت؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، رحيل الفنانة رجاء الجداوي، وقالت: «أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخًا من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد، رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وتغمدها بواسع رحمته».

وكانت الراحلة قد أصيبت بفيروس كورونا وتم نقلها من القاهرة إلى مستشفى أبوخليفة في 24 مايو الماضي يوم عيد الفطر المبارك، وظلت تخضع للعلاج طوال 43 يوما، تم خلالها حقنها بالبلازما والحصول على أربع مسحات منها، أكدت جميعها إيجابيتها للفيروس، الأولى بعد 4 أيام من وصولها المستشفى، والثانية بعد تلقيها البلازما، والثالثة قبل أسبوعين، والرابعة قبل يومين من وفاتها.

وولدت الراحلة في حي المحطة الجديدة بالإسماعيلية في 6 سبتمبر 1938 وتلقت تعليمها في مدرسة الفرنسيسكان بالقاهرة، وعملت مترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتم اختيارها ملكة جمال مصر في العام 1958 وتزوجت من الراحل حسن مختار، مدرب حراس نادي الإسماعيلي في السبعينيات، والذي توفي في 5 مارس 2016، ولها ابنة وحيدة هي أميرة، وحفيدة وحيدة هي روضة.