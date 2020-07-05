شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية المياه بالعريش بطاقة 5000 متر مكعب من المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس سعيد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب، اليوم الأحد، محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الريسة بمدينة العريش.

وأكد على تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، لتحقيق التنمية المستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي لأهالي محافظة شمال سيناء.

وأضاف، أنه تم البدء في التشغيل التجريبي لمحطة الريسة بالعريش بطاقة إنتاجية ٥٠٠٠ متر مكعب من المياه في اليوم، للقضاء على نظام المناوبة بمدينة العريش، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المحطة بلغ 140 مليون جنيه.

أشار إبراهيم إلى أن التشغيل التجريبي للمحطة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، والتي تشمل إنشاء ٥ محطات تحلية بمدينة العريش بطاقة إنتاجية إجمالية تصل ٣٢٥٠٠٠ متر مكعب من المياه في اليوم لتأمين إمداد المياه للمدينة والتجمعات السكانية والبدوية المحيطة بها.

حضر الجولة التفقدية كل المهندس رجب عرفة خليل، رئيس قطاع المشروعات بالشركة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس قطاع شمال سيناء، وعدد من العاملين بالشركة.

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