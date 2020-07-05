شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية «المكفوفين» يؤدون امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 227 طالبًا وطالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن غدًا الإثنين، 6 يوليو 2020، سوف يقوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) بأداء الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة، الثلاثاء، الامتحان في مادتي الفيزياء والتاريخ.