شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة مائية وطقس حار رطب الإثنين.. والقاهرة 36 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 35)، السواحل الشمالية (86– 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون:

القاهرة «36 – 25»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «40- 26»، الأقصر «40– 26»، أسوان «41 – 27».

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