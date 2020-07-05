شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من مليون وحدة سكنية العام المالي الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن الانتهاء من تحويل 1.070 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالي 2019/2020 ضمن مشروع مصر القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بنسبة تنفيذ 107% مقارنة بالمخطط خلال نفس الفترة على الرغم من التحديات التي واجهها نشاط التوصيل نتيجة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام المالى الماضى.

وأشار الملا إلى خطة إحلال الغاز كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وخاصة المتعلقة بدعم أسطوانات البوتاجاز.

وقال إنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 11.1 مليون وحدة سكنية منذ بداية النشاط حتى نهاية العام المالى 2019/2020، وهو ما أدى إلى توفير حوالى 200 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، وتوفير خدمة الغاز الطبيعى كوقود حضارى ومستدام لحوالى 45 مليون مواطن، منها حوالى 1. 5 مليون وحدة سكنية تم توصيلها بالغاز خلال السنوات الست الماضية بنسبة 46% من الإجمالى.

وأكد على أن خطة العام المالى الماضى تضمنت توصيل الغاز الطبيعى إلى 66 منطقة جديدة لأول مرة.

وقال الملا إنه تم التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع من خلال 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1و2 وبشائر الخير 1و2و3، وقد تم إسناد توريد 2. 1 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى بحيث يتم البدء في تعميمها خلال خطة العام المالى 2020/2021.

وأكد الوزير نجاح وزارة البترول في تحقيق معدلات قياسية بالخطط المعتمدة ببرنامج الحكومة خلال 4 أعوام مالية، وهى الفترة 2018/2019 حتى 2021/2022 والذى يتضمن توصيل الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليون عميل، حيث تم توصيل الخدمة الحضارية إلى 2.3 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2018/2019 وحتى 2019/2020 (23. 1 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى 2018/2019، و070. 1 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى 2019/2020) ومخطط خلال خطة العام المالى 2020/2021 توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية، وبعد الانتهاء من تنفيذها يكون قطاع البترول قد انتهى مبكرا من تنفيذ خطة الحكومة في 3 سنوات بدلاً من 4 سنوات.

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