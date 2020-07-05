شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تنجح في ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت القوات البحرية في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل البلاد عن طريق البحر.

جاء ذلك حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في تأمين كل حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، حيث ورد بلاغ برصد أحد بلنصات الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة بنطاق الأسطول الجنوبي.

وعلى الفور، صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، وقام المهربون بإلقاء الشحنة بالبحر وقامت الوحدات بتمشيط المنطقة وانتشال 304 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر مبعثرة بعمق 6 كيلومترات داخل البحر.

وتواصل القوات البحرية جهودها في تأمين وحماية الحدود الساحلية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتصدي بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن.

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