شكرا لقرائتكم خبر عن عزل إسنا: تعافي وخروج 8 حالات جديدة من مصابي كورونا ليرتفع العدد إلى 862 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، الأحد، عن خروج 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد التأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، بينهم، ليرتفع عدد المتعافين إلى 862 حالة.

وقال وليد الضوي، مدير العلاقات العامة، إن الـ8 حالات ممن كانوا بالمستشفى والمصابين بفيروس كورونا المستجد خرجوا اليوم بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم الشفاء التام وتحول نتائجهم من الإيجابي إلى السلبي.

وأكد أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابي كورونا وزيادة أعداد المتعافين.

فيما توجه المتعافون بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات، ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فيها لزيادة الحرص وتفادي الإصابة بالمرض.