إصابة مدير ومشرف إسعاف بني سويف ورئيس نادي اجتماعي بكورونا.. وتعافي 18 حالة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب الدكتور إسلام عساف، مدير مرفق إسعاف بني سويف بفيروس كورونا، وقام المرفق بنقله إلى مستشفى 15 مايو بالقاهرة لتلقى العلاج. فيما أصيب صابر زباق مشرف عام غرفة الإسعاف بالمرفق بفيروس كورونا وتم عزله منزليا لتلقى العلاج تحت إشراف أطباء مديرية الصحة. وأعلن تونى عثمان حكم دولى سابق، ورئيس نادى شبان بنى سويف إصابته وزوجته بمرض فيروس كورونا، وخضوعهما للعزل المنزلى تحت إشراف طبى بمديرية الصحة. وأعلنت مديرية الصحة ببنى سويف، عن تعافي 18 حالة جديدة من فيروس كورونا داخل مستشفى الفشن المركزي. وقال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة إن هناك اهتمام بجميع حالات العزل المنزلى واستمرار توصيل الأدوية إلى المنازل للمصابين. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 74,035

تعافي 20,103

وفيات 3,280

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