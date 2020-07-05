شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تعلن شفاء 118 حالة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء عن شفاء 118 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، وذلك بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن إجمالي عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 236 حالة حتى اليوم، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمها وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات التي تفيد بإيجابية عدد 53 حالة وسلبية عدد 51 أخرى، وهناك عدد 5 حالات مازالت تحت البحث، إلى جانب عزل 127 حالة منزليًا دون أخذ عينات (شُفي منهم عدد 96 حالة، وهناك عدد 31 حالة مازالت تحت العزل).

وأشار إلى أنه بالنسبة للحالات الإيجابية فقد توفيت 10 حالات (8 حالات من العريش وحالة من الشيخ زويد وحالة أخرى من نخل بوسط سيناء)، وتم شفاء عدد 22 حالة، إلى جانب حجز عدد 7 حالات في مستشفى العريش العام وعدد 8 حالات في مستشفى بئر العبد المركزي، وتم عزل عدد 6 حالات منهم منزليًا.