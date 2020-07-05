شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة لحزب التجمع تقرر المشاركة في الانتخابات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب التجمع، اليوم الأحد، عن موافقة الأمانة العامة للحزب المشاركة بالانتخابات البرلمانية.

وقال بيان للحزب، إنه في ظل أوضاع الحظر الصحي والتباعد الاجتماعي، وفي ظل استمرار قرار الحزب بوقف الاجتماعات الحزبية والمؤتمرات والندوات الجماهيرية التقليدية، وإبداع وابتكار أشكال جديدة لاستمرار العمل الحزبي، والتواصل بين لجانه في ظل مخاطر جائحة كورونا الصحية، عقدت الأمانة العامة لحزب التجمع اجتماعها، أمس السبت، عبر أدوات التواصل الإلكتروني «أون لاين»، بدعوة من المجلس الرئاسي للحزب، للنظر في توصياته حول الانتخابات البرلمانية، لمجلسي الشيوخ والنواب، وبعد تلقي آراء أعضاء الأمانة العامة (٥٥ عضوًا) من أمناء المحافظات وأعضاء المكتب السياسي، تم التأكيد على قرارات المؤتمر العام بشأن مبدأ المشاركة في استحقاقات الانتخابات البرلمانية.

وأضاف البيان أنه تمت الموافقة بأغلبية كبيرة على توصيات المجلس الرئاسي، (موافقة ٥١ عضوًا من إجمالي ٥٥ – مع اعتراض ٢، وامتناع عضو واحد، وتغيب عضو واحد عن التصويت)، وقررت تكليف لجان المحافظات بالبدء في تلقي طلبات الترشح في الدوائر الفردية للانتخابات البرلمانية (شيوخ ونواب)، وتشكيل لجنة الانتخابات المركزية لإدارة عملية الانتخابات البرلمانية، ودعوتها للاجتماع، وتكليفها بوضع وإعلان الضوابط والشروط الحزبية للترشح للانتخابات البرلمانية، في إطار الضوابط والشروط القانونية العامة.