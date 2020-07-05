إحباط ترويج 45 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات قي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مصنع "غير مرخص" لتصنيع الملابس الجاهزة بمحافظة الإسكندرية، لحيازته (45 ألف قطعة "كمامة" منتج نهائي "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية –1000 متر "أقمشة" مستلزمات انتاج – 500 عبوة كرتونية فارغة للتعبئة "مجهولة المصدر" ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.