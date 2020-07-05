ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 25 كيلو بانجو في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بطريق بلبيس / العاشر بمحافظة الشرقية وبحوزتهم (كمية لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالي –3 هواتف محمولة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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