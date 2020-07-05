خلال 24 ساعة.. ضبط 198سلاح ناري و233 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (198 قطعة سلاح ناري، بحوزة 169متهم).

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ونجحت الحملات في تنفيذ 69 ألف و 291 حكم قضائي متنوع.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبطت الحملات (233) قضية مخدرات بحوزة (249) متهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.