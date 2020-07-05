مصرع طفل سقط من الطابق العاشر أثناء اللهو بطائرة ورقية في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
صرحت نيابة المرج، اليوم الأحد، بدفن جثة "معاذ. ا" الذي لقي مصرعه أثناء اللهو بطائرة ورقية في عزبة النخل.
كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا بسقوط طفل 15 عاما من الطابق العاشر بمنور منزله أثناء اللهو بطائرة ورقية.
وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة الطفل بكسور في الجسم أحدها في الجمجمة ونزيف داخلي أودى بحياته.
تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.
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