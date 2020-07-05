أمن المنافذ يضبط 518 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات لمواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتين تهريب أبرزها "أثاث خشبي- بضائع أجنبية الصنع" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها 140 ألف جنيه.

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وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات (13) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم ارتداء كمامة، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض).

كما ضبطت الحملات (518) مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت (147) حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.