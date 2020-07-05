أسامة هيكل يعلن تماثله للشفاء من كورونا وعودته لممارسة مهام منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، تماثله للشفاء هو وأسرته من فيروس كورونا وعودته لممارسة مهام منصبه كوزير دولة للإعلام بدءا من اليوم بعد قضاء أسبوعي العزل.
وقال هيكل في تصريحات عبر صفحته بموقع فيس بوك اليوم: الحمد لله أن من الله علي وعلى أسرتي بالشفاء .. واليوم هو هو أول يوم عمل لي بعد انقطاع أسبوعين في العزل المنزلي.
وأضاف: كما اتوجه بالشكر الجزيل لكل من سأل عني، فحب الناس كان سببا في سرعة التماثل للشفاء.
وكان هيكل قد أعلن منذ أسبوعين خضوعه للعزل المنزلي لمخالطته مصابا بكورونا.
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