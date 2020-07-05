الجزار: تنفيذ أعمال المرافق والتشطيبات الخارجية لعمارات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ أعمال المرافق من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري وأعمال الطرق بمشروع ٢٦٢ عمارة "إسكان اجتماعي" بمدينة حدائق أكتوبر، حيث بلغت نسبة الإنجاز للأعمال مرحلة متقدمة عن المستهدف طبقا للبرنامج الزمني للمشروع.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بالواجهات بعدد من العمارات بالتزامن مع تنفيذ جميع الخدمات بالمشروع، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى تسليم 6288 وحدة سكنية للمستحقين كاملة التشطيب بموقع 262 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر.

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وترأس المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، الجلسة الثانية لمجلس أمناء المدينة، بحضور الوكلاء والمستثمرين وأمين سر المجلس، لمناقشة جدول الأعمال الذي كان على رأسه تشكيل وتوزيع اللجان وهى (لجنة الصحة والأمومة والسكان - لجنة التعليم - لجنة الشباب - لجنة الخدمات "الأمن - التموين - المواصلات " ولجنة الإعلام ).

وقال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: تولى المجلس دراسة أهم الموضوعات ذات الأولوية التى تمس سكان المدينة فى مجالات (المواصلات والتعليم والتطهير والتعقيم) حيث تم التوصية بصرف مبلغ من ميزانية المجلس لشراء أجهزة تعقيم ومستلزماتها وهي مبادرة من المجلس في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، كما اتخذ المجلس قرارا بتدشين الصفحة الرسمية الخاصة بمجلس الأمناء لتكون المنصة الإعلامية الوحيدة لنشر أخباره وكذا تفعيل رقم "واتس آب" لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين.

وفى ذات السياق، أعلن المهندس أشرف فتحى، عن تدشين غرفة عمليات لمتابعة طوارئ المياه والصرف الصحي وأعمدة الإنارة بالمدينة، وقامت صفحة جهاز المدينة بنشر الأرقام الخاصة بالغرفة مع المتابعة المستمرة والدورية للتعامل مع أي مشكلات أو بلاغات.