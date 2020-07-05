أخبار مصر | اليوم.. رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد، جلساته العامة لمدة ثلاثة أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

ومن المقرر أن يؤدي رؤساء الهيئات الثلاثة "الصحفية" و"الإعلامية" و"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وذلك بعد صدور قرارات رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة السيد حسين كمال عبدالقادر زين.

وتقضي القوانين المنظمة للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم.

ونص اليمين الدستوري الذى يؤديه رؤساء الهيئات الإعلامية، حسب ما حدده قانون تنظيم الصحافة والإعلام علي الاتي:" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق".

قرار الرئيس السيسي

وفي وقت سابق كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.

ضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات

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وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:

- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة"

- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية"

- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية"

- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية"

- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية"

- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

وضمت الهيئة الوطنية للإعلام في عضويتها كلًا من:

- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"

- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية"

- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام"

- هالة فاروق حشيش "ممثلًا لنقابة الإعلاميين"