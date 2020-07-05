أخبار مصر | "العربية للتصنيع" توقع عقد تعاون مع بوابة مصر الرقمية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "العربية للتصنيع" توقع عقد تعاون مع بوابة مصر الرقمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي والتدريب التقني وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال توقيع عقد التعاون بين العربية للتصنيع ومنصة إيجي جيت، بوابة مصر للعالم الرقمية.

وأشار"التراس " إلي تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الرقمنة باستخدام التقنيات الحديثة، مشددا علي تفعيل استراتيجية التحول للإقتصاد الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشاد "التراس" بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة لمنصة ايجي جيت، مشيرا أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية العربية للتصنيع لإقتحام الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات عبر التسويق الرقمي الذي شهد طفرة كبيرة خاصة بعد تفشي وباء الكورونا الذي أثر بشكل كبير علي البيع المباشر للجمهور.

كما أوضح أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة في مجالات التحول الرقمي وأحدث نظم التسويق ووالبيع الإلكتروني وحلول أمن المعلومات المتكاملة إلي فرق العمل بالهيئة العربية للتصنيع.

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وأضاف "التراس" أن مجالات التعاون تستهدف التسويق والبيع الإلكتروني لمنتجات العربية للتصنيع وزيادة حجم مبيعاتها محليا وافريقيا وعالميا وعمل مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لمنتجات الهيئة وتصويرها بجودة عالية وبأحدث التقنيات العالمية وإنتاج أفلام دعائية وتنفيذ حملات تسويقية إلكترونية مبتكرة تناسب روح العصر والثورة الصناعية الرابعة.

كما أشار إلى جانب آخر للعقد يتضمن تسجيل وحدات الهيئة العربية للتصنيع إلكترونيا بمنصات التسويق والتجارة الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أعرب "التراس" عن ثقته الكبيرة في العمالة الفنية البشرية بالعربية للتصنيع، القادرة علي استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة والتفاعل معها باقتدار وسرعة، مضيفًا اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي وأنظمة التسويق الإلكتروني المتطورة.

من جانبها، أشادت الدكتورة "ميناس إبراهيم متولي " الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمنصة إيجي جيت بوابة مصر للعالم الرقمية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع وتميز منتجاتها بالجودة العالية وتقدم أسعارا تنافسية عن مثيلاتها في السوق المحلي والدولي وتمكنت من فرض علامتها التجارية الخاصة بها علي الأسواق العالمية ،مشيرة لأهمية التعاون مع هذه القلعة الصناعية لتعزيز كافة الجهود للرقمنة الذكية والأنظمة المدمجة وتقديم مشاريع مشتركة في مجالات التسويق والبيع الإلكتروني والمنصات والمواقع الرقمية والتصوير والإنتاج الفني.

وأضافت "أن منصة إيجي جيت ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في تصميم وتنفيذ حملات التسويق الإلكتروني للترويج للإمكانيات الصناعية ومنتجات العربية للتصنيع وفقا لأحدث التقنيات العالمية من خلال تصوير ثلاثي الأبعاد لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع لإستخدامها في المعارض الدولية توفيرا للنفقات التي يتكلفها الشحن الدولي مع عرض المنتجات بأساليب ثلاثية الأبعاد 3D علي المنصة القومية للتسويق والتجارة الإلكترونية www.eggate.com وwww.africangate.com ،فضلا عن تدريب كوادر العربية للتصنيع على هذه التكنولوجيا الحديثة بما يوفر مواهب شابة لدعم التطور الإقتصادي السريع والتحول الرقمي في مصر.

وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة" ميناس ابراهيم "أن الشركة تمتلك تقنيات تكنولوجيا غير متوافرة للكثير من الشركات المنافسة، حيث تستطيع من خلالها تسويق المنتجات وترويجها بأحدث اساليب الواقع الإفتراضي VR والمعزز AR والتي توفر لجمهور المشترين رحلة ممتعة يستطيع من خلالها التجول داخل المصنع وإختيار المنتج الذي يريده وأسعاره المتاحة مما يعزز من زيادة حجم الصادرات والترويج لها بأساليب تكنولوجيا حديثة.