أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يكشف: مليار دولار خسائر القطاع السياحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يكشف: مليار دولار خسائر القطاع السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إن أزمة كورونا تركت أثر عميق في القطاع السياحي حيث تجاوزت الخسائر المليار دولار.
وجاء تصريح العناني خلال جولته التفقدية اليرم في متحف المركبات الملكية والمقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن تلك الخسائر نتجت عن فترة التوقف في الحركة السياحية والتي ضربت العالم كله بسبب جائحة كورونا.
وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلي متحف المركبات الملكية ببولاق، حيث يقوم بجولة للوقوف على مستجدات أعمال مشروع ترميم المتحف.
واطلع العناني خلال جولته علي العمل في معمل الترميم وترميم المقتنيات الأثرية بالمتحف استعدادا للعرض،حيث تم الانتهاء من ترميم أكبر مجموعة من العربات الملكية تعرض فى المتحف.
ويأتي متحف المركبات الملكية الثانى عالمياً،حيث يضم مجموعة نادرة من العربات الملكية وأكبر عدد من اللوحات والصور النادرة للملك فاروق، ومجموعة نادرة من صور الخيول واللوحات الزيتية من عصر الأسرة العلوية.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة إيمان نبيل، خلال الزيارة أن معمل الترميم قد أنهى أعمال الترميم لكل القطع الأثرية المفترض عرضها ضمن سيناريو عرض المتحف، قد أشاد كل الحاضرين بالمجهود المبذول فى أعمال الترميم وفريق العمل.
التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية عدد من الصور لمقتنيات متحف المركبات الملكية في برلاق والمقرر افتتاح خلال الفترة القادمة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن المتحف يضم 42 عربة من العربات الملكية للأسرة العلوية، وبدأ العمل فيه منذ 2001 وتوقف عدة مرات.
وأضاف وزيري أن العمل توقف تمامًا في المتحف 2017 ثم استأنف المجلس الأعلى العمل فيه ليكون جاهز للافتتاح خلال الفترة القادمة.
يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار سوف يتفقد متحف المركبات الملكية ببولاق اليوم، حيث سيقف على مستجدات أعمال مشروع ترميم المتحف.
وسيطلع العناني خلال جولته علي العمل في معمل الترميم وترميم المقتنيات الأثرية بالمتحف استعدادا للعرض،حيث تم الانتهاء من ترميم أكبر مجموعة من العربات الملكية تعرض فى المتحف.
ويأتي متحف المركبات الملكية الثانى عالمياً،حيث يضم مجموعة نادرة من العربات الملكية وأكبر عدد من اللوحات والصور النادرة للملك فاروق،ومجموعة نادرة من صور الخيول واللوحات الزيتية من عصر الأسرة العلوية.
ومعمل الترميم قد أنهى أعمال الترميم لكل القطع الأثرية المفترض عرضها ضمن سيناريو عرض المتحف، قد أشاد كل الحاضرين بالمجهود المبذول في أعمال الترميم وفريق العمل.
انخفاض في إصابات كورنا بمصر
وفي سياق آخر سجلت مصر السبت، انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، حيث سجلت مصر اليوم 1324 بحسب البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان، بعدم سجلت أمس الجمعة 1412 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.