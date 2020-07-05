أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يكشف: مليار دولار خسائر القطاع السياحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يكشف: مليار دولار خسائر القطاع السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إن أزمة كورونا تركت أثر عميق في القطاع السياحي حيث تجاوزت الخسائر المليار دولار.

وجاء تصريح العناني خلال جولته التفقدية اليرم في متحف المركبات الملكية والمقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن تلك الخسائر نتجت عن فترة التوقف في الحركة السياحية والتي ضربت العالم كله بسبب جائحة كورونا.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلي متحف المركبات الملكية ببولاق، حيث يقوم بجولة للوقوف على مستجدات أعمال مشروع ترميم المتحف.

واطلع العناني خلال جولته علي العمل في معمل الترميم وترميم المقتنيات الأثرية بالمتحف استعدادا للعرض،حيث تم الانتهاء من ترميم أكبر مجموعة من العربات الملكية تعرض فى المتحف.

ويأتي متحف المركبات الملكية الثانى عالمياً،حيث يضم مجموعة نادرة من العربات الملكية وأكبر عدد من اللوحات والصور النادرة للملك فاروق، ومجموعة نادرة من صور الخيول واللوحات الزيتية من عصر الأسرة العلوية.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة إيمان نبيل، خلال الزيارة أن معمل الترميم قد أنهى أعمال الترميم لكل القطع الأثرية المفترض عرضها ضمن سيناريو عرض المتحف، قد أشاد كل الحاضرين بالمجهود المبذول فى أعمال الترميم وفريق العمل.

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية عدد من الصور لمقتنيات متحف المركبات الملكية في برلاق والمقرر افتتاح خلال الفترة القادمة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن المتحف يضم 42 عربة من العربات الملكية للأسرة العلوية، وبدأ العمل فيه منذ 2001 وتوقف عدة مرات.

وأضاف وزيري أن العمل توقف تمامًا في المتحف 2017 ثم استأنف المجلس الأعلى العمل فيه ليكون جاهز للافتتاح خلال الفترة القادمة.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار سوف يتفقد متحف المركبات الملكية ببولاق اليوم، حيث سيقف على مستجدات أعمال مشروع ترميم المتحف.

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وسيطلع العناني خلال جولته علي العمل في معمل الترميم وترميم المقتنيات الأثرية بالمتحف استعدادا للعرض،حيث تم الانتهاء من ترميم أكبر مجموعة من العربات الملكية تعرض فى المتحف.

ويأتي متحف المركبات الملكية الثانى عالمياً،حيث يضم مجموعة نادرة من العربات الملكية وأكبر عدد من اللوحات والصور النادرة للملك فاروق،ومجموعة نادرة من صور الخيول واللوحات الزيتية من عصر الأسرة العلوية.

ومعمل الترميم قد أنهى أعمال الترميم لكل القطع الأثرية المفترض عرضها ضمن سيناريو عرض المتحف، قد أشاد كل الحاضرين بالمجهود المبذول في أعمال الترميم وفريق العمل.