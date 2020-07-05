أخبار مصر | الهلال الأحمر المصري يطلق 67 حملة لتعقيم البنوك ومكاتب البريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر المصري يطلق 67 حملة لتعقيم البنوك ومكاتب البريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، تقريرا حول تدخلات الهلال الأحمر للأسبوع الثالث عشر على التوالي في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن فرق الهلال الأحمر المصري قامت هذا الأسبوع بتقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 67 حملة تطهير وتعقيم لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

وأضاف الناظر أنه تم تنظيم 93 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى بإجمالي 18400 مستفيد.

كما قامت فرق متطوعي الهلال الأحمر بتنظيم 7 حملات استهدفت أعمال تنظيم جموع المواطنين المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في المحافظات بإجمالي 1400 مستفيد.

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ونفذت فرق المتطوعين 36 تدخلا إغاثيا للمناطق المصابة والمتضررة،وتتنوع هذه التدخلات مابين تقديم المواد الغذائية والإسعافات الأولية وبلغ عدد المستفيدين هذا الأسبوع 7200 مستفيد.

ويقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والتي بلغت 413 تدخلا نفسيا عبر الهاتف عن طريق الخط الساخن 15322وذلك من خلال متطوعي وحدة الدعم النفسي.

وتم تنفيذ تلك المهام من خلال 754 متطوع يوميا بإجمالي 5664 ساعة عمل.

ويأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

وأكد المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، على أنه يتم تقديم الخدمات المختلفة من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات من خلال 6780 متطوعًا تم تدريبهم على ذلك.