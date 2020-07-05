أخبار مصر | الجريدة الرسمية تنشر قرار بطلان انتخابات نقابة المرشدين السياحيين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار بطلان انتخابات نقابة المرشدين السياحيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة السياحة والآثار رقم 366 لسنة 2020 ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي تمت يوم 25/4/2019، واعتباره كأن لم يكن تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداي، بالقاهرة الدائرة الثانية.

وأكد القرار استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 95 لسنة 2019 فى مباشرة مهامها المنصوص عليها فى القرار، وذلك لمدة 6 أشهر أو لحين إجراء انتخابات جديدة‪.‬

وقضت محكمة القضاء الإدارى المنعقدة بمجلس الدولة فى يونيو الماضى برفض دعوى الاستشكال المقدمة من مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين المنتهية ولايته، والذى طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان انتخابات النقابة التى جرت فى ٢٥ أبريل من العام الماضي‪.‬

وأقرت المحكمة أحقية المجلس المؤقت لتسيير الأعمال الذى عينته وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط، فى تولى إدارة النقابة، كما قضت برفض الاستشكال المقدم من النقيب السابق، وألزمت المدعى بالمصروفات‪.‬

وأبطل القضاء الإداري انتخابات مجلس نقابة المرشدين السياحيين فى ديسمبر الماضي، موضحا أن دعوى مجلس النقابة المنتهية ولايته لعقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات لمجلس إدارة النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي انعقدت فى يوم الاثنين 15 أبريل 2019 والاعادة يوم الأحد 25 أبريل 2019، تمت من غير ذى مختص قانونيا وخلال فترة اختصاص المجلس المؤقت المعين بقرار وزيرة السياحة رقم 95 لسنة 2019 فضلا عن ذلك فإن الموعد المحدد للجمعية العمومية والذى قد تم الإعلان عنه حال عدم اكتمال النصاب القانونى كان يوم 22 أبريل ولتعذر انعقاد الجمعية فى ذلك اليوم تم تأجيلها إلى 25 أبريل وذلك دون الإعلان عنها وفقا لنص المادة 44 من القانون المشار إليه والذى تتطلب أن يكون الإخطار كتابيا قبل 15 يوما من تاريخ الانعقاد والأمر الذى يكون معه قرار مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين المنتهية ولايته فى 14 يونيو 2018 بالدعوى لعقد جمعية عمومية للانتخابات مخالف لأحكام القانون ومرجح الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار‪.‬

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