أخبار مصر | 4 قرارت جمهورية مهمة لسكان عدد من المحافظات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 قرارت جمهورية مهمة لسكان عدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، 4 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتعلق بتخصيص وإعادة تخصيص أراض لإقامة مشروعات بعدد من المحافظات.
وأصدر الرئيس القرار رقم رقم 266 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 26.79 فدان و85.53 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة برج العرب الجديدة، لصالح محافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إقامة سوق الجملة الجديد، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
كما أصدر الرئيس القرار رقم 267 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 6.71 فدان و5.79 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامهما في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
كما أصدر الرئيس القرار رقم 268 لسنة 2020، ونص على تخصيص مساحة 5.35 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية دشلوط مركز ديروط أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وأصدر الرئيس القرار رقم 269 لسنة 2020، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 10.21 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية (66 11 ك.ف) وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
انخفاض في إصابات كورنا بمصر
وفي سياق آخر سجلت مصر السبت، انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، حيث سجلت مصر اليوم 1324 بحسب البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان، بعدم سجلت أمس الجمعة 1412 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.